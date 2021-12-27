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Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»

Тренер «Ман Сити» назвал преимущество во владении мячом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:55
Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»
Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал Manchester Evening News о преимуществе во владении мячом и оценил игру своей команды в защите.

«Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.

Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов».


«Ман Сити» в последней игре разбил «Лестер» (6:3).

Зинченко стал одним из худших игроков матча.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Александр Зинченко

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