«Сити» с Зинченко перестрелял «Лестер», «Вест Хэм» с Ярмоленко уступил «Саутгемптону»
Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»
Тренер «Ман Сити» назвал преимущество во владении мячом
09:55
Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал Manchester Evening News о преимуществе во владении мячом и оценил игру своей команды в защите.
«Все определяет владение мячом. Если говорить об индивидуальных качествах футболистов, то у нас не очень хорошие защитники. Индивидуально Бернарду Силва, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Марез, даже Канселу и Зинченко не являются хорошими защитниками.
Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.
Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов».
«Ман Сити» в последней игре разбил «Лестер» (6:3).
Зинченко стал одним из худших игроков матча.
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