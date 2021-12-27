Гвардиола: «Зинченко не является хорошим защитником»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал Manchester Evening News о преимуществе во владении мячом и оценил игру своей команды в защите.

Но мы владеем мячом. Мяч – единственная причина нашей стабильности. Важно только то, что ты делаешь с мячом.

Ты создаешь моменты, потому что у тебя есть мяч. Ты допускаешь мало моментов у своих ворот, потому что мяч у тебя. Без него те же самые игроки будут допускать у своих ворот куда больше моментов».