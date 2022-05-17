Гюндоган: «Пройти у фінал – складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу»
Гюндоган може залишити «Манчестер Сіті». Німець вирушив до Мадрида
«Містяни» не мають наміру підписувати новий контракт з хавбеком
08:53
Ілкай Гюндоган / Фото - premierleague.com«Манчестер Сіті» влітку може попрощатися з німецьким хавбеком Ілкаєм Гюндоганом. Про це повідомляє Daily Mail.
Контракт 31-річного гравця з «містянами» спливає влітку 2023 року. «Ман Сіті» не прагне продовжувати з ним угоду до кінця цього сезону.
Як стверджує джерело, 16 травня Гюндоган вирушив до Мадрида. Раніше в послугах футболіста був зацікавлений мадридський «Реал».
Поточного сезону німець провів 42 матчі, забив 8 голів і віддав 6 гольових передач.
В турнірній таблиці АПЛ «Манчестер Сіті» випереджає «Ліверпуль» на 4 очка за тур до фінішу, але команда Юргена Клоппа має гру в запасі. Якщо «Ман Сіті» обіграє «Астон Віллу» в останньому турі, то точно стане чемпіоном Англії незалежно від результатів «Ліверпуля» в двох матчах, що залишилися.
Комментарии 0