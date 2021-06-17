Гюндоган предостерег Зинченко о Северной Македонии

Матч не будет легкой прогулкой

Александр Зинченко / фото - Eurosport

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о предупреждениях партнера по английской команде Илкая Гюндогана о матче со сборной Северной Македонии. Слова полузащитника приводит официальный сайт UEFA.

«Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них определенно нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им крайне сложно забить. Я говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Гюндоганом о сборной Северной Македонии, потому что они обыграли Германию 2:1 на выезде пару месяцев назад. Он сказал: «Поверь, эта команда старается играть в хороший футбол».

Сборная Украины встретиться с македонцами уже сегодня в 16:00 на «Национальном» стадионе в Бухаресте. Обеим командам обязательно нужно выигрывать, чтобы не потерять шансы на выход из группы. В параллельном матче группы С Нидерланды и Австрия будут разыгрывать путевку в плей-офф.

Прямая трансляция матча Украины – Северная Македония.

Текстовая трансляция матча Украины – Северная Македония.

Напомним, Роман Яремчук заявил что матч с македонцами будет одним из самых сложных.