Гюндоган признан лучшим игроком месяца в АПЛ второй раз подряд. Такое случилось впервые в истории «Ман Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком февраля в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба АПЛ.

Гюндоган завоевал эту награду второй месяц подряд, он также стал лучшим игроком месяца в январе. Впервые в истории «Манчестер Сити» игрок команды дважды подряд становится лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.

Гюндоган в 5-ти матчах АПЛ в феврале забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.