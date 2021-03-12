Чемпионат Англии. «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Видео трансляция
Гюндоган признан лучшим игроком месяца в АПЛ второй раз подряд. Такое случилось впервые в истории «Ман Сити»
Немец проводит феерический сезон
Фото: Getty Images
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признан лучшим игроком февраля в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба АПЛ.
Гюндоган завоевал эту награду второй месяц подряд, он также стал лучшим игроком месяца в январе. Впервые в истории «Манчестер Сити» игрок команды дважды подряд становится лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.
Гюндоган в 5-ти матчах АПЛ в феврале забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.
«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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