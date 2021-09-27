Гюндоган пропустит матчи с ПСЖ и «Ливерпулем»

У хавбека «Манчестер Сити» диагностирована травма бедра

Илкай Гюндоган / фото - weltfussball.de

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не сможет помочь команде в ближайшее время.

Как сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола, хавбек вернется в состав не раньше, чем после паузы на матчи сборных в октябре, а значит немец пропустит встречу с ПСЖ в Лиге чемпионов и с «Ливерпулем» в АПЛ.

По сведениям журналиста Тоби Альтшаффля из Bild, у игрока диагностирована травма бедра.