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Гюндоган пропустит матчи с ПСЖ и «Ливерпулем»
У хавбека «Манчестер Сити» диагностирована травма бедра
27 сентября 21:15
Илкай Гюндоган / фото - weltfussball.de
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не сможет помочь команде в ближайшее время.
Как сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола, хавбек вернется в состав не раньше, чем после паузы на матчи сборных в октябре, а значит немец пропустит встречу с ПСЖ в Лиге чемпионов и с «Ливерпулем» в АПЛ.
По сведениям журналиста Тоби Альтшаффля из Bild, у игрока диагностирована травма бедра.Илкай Гюндоган прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» .
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