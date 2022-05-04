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Гюндоган: «Пройти у фінал – складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу»

Хавбек «Манчестер Сіті» – про півфінальний матч-відповідь з «Реалом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:36
Гюндоган: «Пройти у фінал – складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу»
Ілкай Гюндоган / Фото - skysports.com
Півзахисник «Манчестер Сіті» Ілкай Гюндоган поділився очікуваннями відносно майбутньої гри-відповіді проти «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів. 

Цитує німця офіційний сайт UEFA.

«Ми гратимемо на чудовому стадіоні проти чудової команди. Це одна з найбільших команд в історії, тому ви можете відчути, наскільки це складне завдання».


«Ми граємо у півфіналі Ліги чемпіонів другий рік поспіль. Це велике досягнення для гравців і всього клубу, але я відчуваю, що попереду ще довгий шлях».


«Ми хочемо виступити краще, ніж минулого року, тому маємо бути готові як слід. Ми сповнені впевненості, і я не сумніваюся, що на нас чекає відмінний матч».


Нагадаємо, перший матч між клубами закінчився перемогою манкуніанського клубу (4:3).

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом. 
Владимир Кириченко
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Теги

Илкай Гюндоган Манчестер Сити Реал Мадрид (футбол)

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