Вслед за Зинченко. Гюндоган вернулся в общую группу «Манчестер Сити»
Гюндоган: «Пройти у фінал – складне завдання, адже ми будемо грати проти великого клубу»
Хавбек «Манчестер Сіті» – про півфінальний матч-відповідь з «Реалом»
20:36
Ілкай Гюндоган / Фото - skysports.comПівзахисник «Манчестер Сіті» Ілкай Гюндоган поділився очікуваннями відносно майбутньої гри-відповіді проти «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів.
Цитує німця офіційний сайт UEFA.
«Ми гратимемо на чудовому стадіоні проти чудової команди. Це одна з найбільших команд в історії, тому ви можете відчути, наскільки це складне завдання».
«Ми граємо у півфіналі Ліги чемпіонів другий рік поспіль. Це велике досягнення для гравців і всього клубу, але я відчуваю, що попереду ще довгий шлях».
«Ми хочемо виступити краще, ніж минулого року, тому маємо бути готові як слід. Ми сповнені впевненості, і я не сумніваюся, що на нас чекає відмінний матч».
Нагадаємо, перший матч між клубами закінчився перемогою манкуніанського клубу (4:3).
Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться в середу, 4 травня. Розпочнеться гра о 22:00 за київським часом.
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