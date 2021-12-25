«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»

Тчуамени намерен уйти из команды

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Два клуба сразятся за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Хавбек не против сменить команду уже в январе. За него хотят 50 миллионов евро. За игрока сразятся «Ювентус» и «Челси». Правда, оба клуба не хотят платить за него требуемую сумму.

21-летний игрок в нынешнем сезоне отыграл уже 18 матчей, забив один мяч и сделал один ассист. Также он вызывался в сборную Франции.