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«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»

Тчуамени намерен уйти из команды
Футбол Лига 1 (Франция)
15:47
«Челси» и «Ювентус» сразятся за игрока «Монако»
Фото: AFP

Два клуба сразятся за полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.

Хавбек не против сменить команду уже в январе. За него хотят 50 миллионов евро. За игрока сразятся «Ювентус» и «Челси». Правда, оба клуба не хотят платить за него требуемую сумму.

21-летний игрок в нынешнем сезоне отыграл уже 18 матчей, забив один мяч и сделал один ассист. Также он вызывался в сборную Франции.

Андрей Усмонов
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Монако Челси Ювентус

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