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И «Динамо», и «Шахтер» потеряют очки. Прогноз на матчи 7-го тура УПЛ

Грандов ожидают непростые соперники
Футбол Украинская Премьер-лига
09:25
И «Динамо», и «Шахтер» потеряют очки. Прогноз на матчи 7-го тура УПЛ Превью
Фото: пресс-служба Шахтера

Стремительно пролетела пауза на матчи национальных сборных, и интереснейшая в этом сезоне украинская Премьер-лига возвращается. На очереди 7-й тур.

«Александрия» – «Ингулец» (10 сентября, 19:30)

«Александрия» в нынешнем сезоне не отходит от парадоксальной тенденции: победы над участниками еврокубков, но потери в матчах с аутсайдерами. Но и «Ингулец» уже нельзя назвать таковым, команда плохо стартовала, но в последних трех матчах набрала 7 очков, что является приличным показателем для команды из нижней части таблицы. Поединок обещает быть интересным, легко не будет ни одной из команд.

Прогноз: ничья 1:1.

«Рух» – «Заря» (11 сентября, 14:00)

С приходом Кучука «Рух» подтянулся к середине турнирной таблицы УПЛ и уже не выглядит безнадежным аутсайдером (львовяне стартовали с двух поражений и Федык ушел). «Заря» же, естественно, считается фаворитом встречи, но легко команде Скрипника не будет.

Прогноз: минимальная победа «Зари».

«Металлист-1925» – «Динамо» (11 сентября, 17:00)

Грандам нашего футбола всегда тяжело возвращаться после матчей национальных сборных, ведь команда, по сути, теряет тонус (особенно актуально это в случае «Динамо», поскольку у киевлян практически все игроки основы были задействованы во время паузы). У киевлян непростой соперник, который еще и будет играть дома, при поддержке своих фанатов. У «Динамо» важные игры впереди, киевляне могут отнестись к харьковской команде недостаточно серьезно.

Прогноз: ничья 2:2.

«Шахтер» – «Днепр-1» (11 сентября, 19:30)

Та же история после матчей сборных зачастую случается и с «Шахтером». К тому же, у команды Де Дзерби очень серьезный соперник, посложнее, чем у «Динамо». Этот матч еще и является центральным в туре, ведь «горняки» и днепряне имеют по 13 очков и занимают 2-3 места соответственно. Верится, что команда Йовичевича отберет очки у дончан.

Прогноз: ничья 1:1.

«Минай» – «Черноморец» (12 сентября, 14:00)

«Минай» в этом сезоне удивляет: отобрал очки у «Зари» и «Шахтера», при том что команде из Ужгорода пророчили лишь тотальные поражения. «Черноморец» стартовал плохо, но затем понемногу начал набирать очки. Обе команды после последнего тура находились в более-менее неплохом тонусе, но чемпионат ушел на паузу. Как будет сейчас? Скорее всего, склоняемся к ничейному исходу. Но кадровый потенциал у «Черноморца» повыше, что и позволяет поставить на одесситов при равных условиях для обеих команд.

Прогноз: минимальная победа «Черноморца».

«Колос» – «Мариуполь» (12 сентября, 17:00)

Встреча двух неудачников. «Мариуполь» пока главный претендент на вылет, команда имеет в активе лишь 1 очко. «Колос», несмотря на все ожидания, стартовал плохо, и уже лишился главного тренера (Костышин покинул команду). Реабилитироваться нужно как одним, так и вторым. Но хозяева поля все же выглядят предпочтительнее. И по общему игровому тонусу, и по кадровому потенциалу.

Прогноз: минимальная победа «Колоса».

«Ворскла» – «Десна» (12 сентября, 19:30)

Один из самых конкурентных матчей в этом туре. «Ворскла» и «Десна» в этом сезоне, как и в предыдущем – претенденты на еврокубки. Команды идут в таблице ровно и набирают свои очки. «Десна» и вовсе победила в четырех стартовых турах, но затем случились неприятные 0:8 от «Динамо» и «Вереса». Черниговской команде явно нужна была эта пауза. В целом, от встречи можно ожидать чего угодно. Соперники равны и конкурентны. Тем не менее, «Ворскла» сейчас выглядит симпатичнее, еще и скажется преимущество домашнего поля.

Прогноз: непростая победа «Ворсклы».

«Верес» – «Львов» (13 сентября, 19:30)

«Верес» удивил в прошлом туре – разнес «Десну» на ее же поле. Удивил потому, что до этого на выезде команда лишь уступала, а вот в родных стенах еще не проигрывала. «Львов» сменил тренера во время паузы, теперь с командой будет работать Олег Дулуб. Тяжело сказать, успел ли новый наставник донести подопечным свои наработки и идеи, но хуже, чем при Бессмертном, вряд ли будет. Тем не менее, «Львову» будет сложно набрать очки. Из Луцка пока никто победу не увозил. Та и команда Вирта сейчас явно на психологическом подъеме.

Прогноз: минимальная победа «Вереса».

Турнирная таблица УПЛ.

Петр Приходько
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