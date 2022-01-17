И как, хорошо вам без Шевченко? «Фиорентина» растерзала «Дженоа» в первом матче без украинского тренера

Шесть безответных мячей

Фото: Getty Images В 22-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» в родных стенах разнесла «Дженоа» с неприличным счетом. По 3 мяча грифоны пропустили в каждом из таймов. Это самое крупное поражение «Дженоа» в нынешнем сезоне и первый матч без уволенного ранее Андрея Шевченко. В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» на дне – предпоследнее место и 12 очков. Серия А, 22-й тур «Фиорентина» – «Дженоа» 6:0 Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77 «Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 70), Бонавентура (Данкан, 70), Торрейра (Пульгар, 80), Мале, Сапонара (Иконе, 70), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 70). «Дженоа»: Сиригу, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Калафьори (Бани, 46), Бадель, Стураро (Экубан, 46), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 46), Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67). Предупреждения: Калафьори (32), Портанова (36), Стураро (41), Торрейра (74).

Петр Приходько