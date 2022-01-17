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И как, хорошо вам без Шевченко? «Фиорентина» растерзала «Дженоа» в первом матче без украинского тренера

Шесть безответных мячей
Футбол Серия А (Италия)
00:12
И как, хорошо вам без Шевченко? «Фиорентина» растерзала «Дженоа» в первом матче без украинского тренера
Фото: Getty Images

В 22-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» в родных стенах разнесла «Дженоа» с неприличным счетом.

По 3 мяча грифоны пропустили в каждом из таймов.

Это самое крупное поражение «Дженоа» в нынешнем сезоне и первый матч без уволенного ранее Андрея Шевченко.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» на дне – предпоследнее место и 12 очков.

Серия А, 22-й тур

«Фиорентина» – «Дженоа» 6:0

Голы: Одриосола, 15, Бонавентура, 34, Бираги, 42, 69, Влахович, 51, Торрейра, 77

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 70), Бонавентура (Данкан, 70), Торрейра (Пульгар, 80), Мале, Сапонара (Иконе, 70), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 70).

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Калафьори (Бани, 46), Бадель, Стураро (Экубан, 46), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 46), Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).

Предупреждения: Калафьори (32), Портанова (36), Стураро (41), Торрейра (74).

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Фиорентина

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