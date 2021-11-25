И.о. главного тренера МЮ: «Мое будущее – это ближайшие 2-3 дня. Что будет дальше – не знаю»
И.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о своем будущем у руля команды. Его слова приводит Sky Sports.
«Мое будущее – ближайшие два-три дня. Дальше я заглядывать не готов. Так и нужно настраиваться. В футболе никогда не знаешь, что ждет тебя за углом даже в лучшие времена.
Вся моя энергия, все мои мысли сейчас сосредоточены на воскресной игре с «Челси». Я держу под контролем то, что могу. Обо всем остальном не стоит беспокоиться. Мне нужно выиграть футбольный матч, и это я и собираюсь сделать.
Я не задавал особых вопросов о назначении исполняющим обязанности, все случилось быстро. Я сосредоточен на ближайших днях.
Нам нужна стабильность, единство, которые мы показали против «Вильярреала». Надеюсь, я уже в определенной степени смог довести до игроков, что нам нужно показать и чего следует ожидать. Я рассчитываю, что парни сделают все, что в их силах».
Напомним, 5 дней назад МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера. Сообщается, что немецкий специалист Ральф Рангник возглавил команду в ближайшие дни, контракт будет подписан на 6 месяцев.
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