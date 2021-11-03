И.о. тренера «Барселоны»: «Посвящаем победу над «Динамо» Агуэро»

Серхи Бархуан / фото - Marca

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал для Marca победу над «Динамо» (1:0) в матче Лиги чемпионов:

Такой бомбардир, как Фати, помогает нам продвигаться вперед. Очень важно, чтобы у него были возможности для голевых моментов, мы должны помогать ему в этом.

Посвящаем эту победу Агуэро, он скоро поправится, что мы отпразднуем».