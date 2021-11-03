Назван лучший игрок «Динамо» в матче с «Барселоной»
И.о. тренера «Барселоны»: «Посвящаем победу над «Динамо» Агуэро»
Форвард надолго выбыл из-за проблем с сердцем
10:06
Серхи Бархуан / фото - Marca
Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан прокомментировал для Marca победу над «Динамо» (1:0) в матче Лиги чемпионов:
«Очень важная для клуба победа. Мы играли достаточно хорошо, спокойно. Во втором тайме мы проявили больше терпения, так и пришла победа.
Такой бомбардир, как Фати, помогает нам продвигаться вперед. Очень важно, чтобы у него были возможности для голевых моментов, мы должны помогать ему в этом.
Посвящаем эту победу Агуэро, он скоро поправится, что мы отпразднуем».
Аргентинский нападающим в последнем матче досрочно покинул поле из-за проблем с сердцем. Сообщается, что он пропустит несколько месяцев.
Победа помогла каталонцам забраться на вторую строчку в группе ЛЧ.Авторитетный портал назвал лучших игроков этой встречи.