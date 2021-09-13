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И.о. тренера «Колоса»: «Стыдно за результат, и стыдно за игру в обороне»

Команда из Ковалевки подарила «Мариуполю» первую победу в сезоне
Футбол Украинская Премьер-лига
13 сентября 10:01
И.о. тренера «Колоса»: «Стыдно за результат, и стыдно за игру в обороне»
фото - ФК Колос

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Сергей Кузнецов прокомментировал для клубной пресс-службы домашнее поражение от «Мариуполя» (3:1) в матче 7 тура УПЛ:

«Стыдно за результат, и стыдно за игру в обороне. Это те две вещи, за которые сегодня стыдно. Все остальное – атака, выполнение заданий футболистами, их настрой, их мотивация, их агрессия на поле, их желание победить сегодня порадовало».

Почему так? У нас опытные ребята в обороне играют – Петров, Черноморец, Золотов. Какие причины по горячим следам?

«Понятно, были ошибки у них. Мы готовились к игре с «Мариуполем», к их быстрым футболистам. Понимали, что с этими быстрыми футболистами будет нелегко. Допустили ребята ошибки, сложно что-то говорить. Будем исправляться, будем работать над их устранением».

Такое впечатление, что команда попала после еврокубков в какую-то турбулентность. Ничего не идет, ничего не залетает. Какой-то не фарт. Как это исправлять?

«Только тяжелая работа поможет победить не фарт. Фарт нужно заслужить, а заслужить – тяжелой работой. На поле, за полем. Будем стремиться к этому».

Кузнецов заменил на этом посту Руслана Костышина, который принял предложение стать вице-президентом клуба.

После семи туров «Колос» занимает 14 место в УПЛ, набрав лишь 5 очков. Также клуб из Ковалевки на старте сезона упустил возможность сыграть в еврокубках, уступив карагандинскому «Шахтеру» в квалификации Лиги конференций.

Напомним, тренер «Мариуполя» Остап Маркевич заявил, что победная игра с «Колосом» – не лучшая для его команды в сезоне.

Павел Харченко
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