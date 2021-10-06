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«И все еще номер один в UFC». Зинченко встретился с Нурмагомедовым
Спортсмены сделали несколько совместных снимков
15:06
Фото: Instagram Александра Зинченко
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко встретился с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедов, а затем обратился к нему в Instagram:
«И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов».
Напомним, ранее Нурмагомедов получил именную футболку «Манчестер Юнайтед».
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