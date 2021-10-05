Ибрагимович: «Мы с Джоковичем очень похожи. Оба с возрастом становимся только лучше»
Ибрагиммович: «Чемпионом Италии станет та команда, где играет Златан»
Форвард надеется выиграть титул
15:58
Фото: AFP
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович настраивает команду на победу в Серии А в этом сезоне. Слова шведа приводит Football-Italia.
«Вопрос о том, кто выиграет чемпионат странный. В какой команде играет Златан? Милан. Значит и чемпионат выиграет Милан. В 40 лет я себя чувствую молодым. У меня есть небольшие проблемы, но они легко решаются».
«Милан» идет 2-м в таблице Серии А, уступая два очка «Наполи».
Ибрагимович сообщил, что не планирует завершать карьеру. Накануне, ему исполнилось 40 лет.
Комментарии 0