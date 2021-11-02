Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»

Форвард – о переходе в парижский клуб в 2012-м году

Фото: AFP Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился своим мнением Telefoot о переходе в ПСЖ в 2012-м году. «Когда купили ПСЖ, я был первым, кого подписали. И я очень горжусь этим. Без меня «ПСЖ» бы не стал тем, чем является сейчас. Некоторые люди думают, что я пришел ради денег, города, жизни. Нет, я пришел – и все изменилось». Златан провел в ПСЖ четыре года, став лучшим бомбардиром в истории команды. Этот рекорд позже побил Эдинсон Кавани. Также швед поделился мнением о Килиане Мбаппе.

Андрей Усмонов