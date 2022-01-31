Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»
Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год
Форвард подпишет новый контракт
14:41
Фото: AFP
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подпишет новый контракт с клубом.
Форвард несколько месяцев решал, стоит ли продолжать карьеру и в итоге решился. Новое соглашение будет заключено на один год, сообщает gazzetta.it.
В этом сезоне 40-летний швед отыграл 19 матчей за «Милан», забив 8 голов. Также он намерен сыграть на ЧМ-2022, если Швеция туда пробьется.
Ранее форвард признался, что вместо «Милана» мог оказаться в «Наполи».
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