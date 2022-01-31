Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год

Форвард подпишет новый контракт

Фото: AFP

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подпишет новый контракт с клубом.

Форвард несколько месяцев решал, стоит ли продолжать карьеру и в итоге решился. Новое соглашение будет заключено на один год, сообщает gazzetta.it.

В этом сезоне 40-летний швед отыграл 19 матчей за «Милан», забив 8 голов. Также он намерен сыграть на ЧМ-2022, если Швеция туда пробьется.

Ранее форвард признался, что вместо «Милана» мог оказаться в «Наполи».