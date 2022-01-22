Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об общении с Килианом Мбаппе. Его цитирует ВВС.

Все зависит от того, чего Мбаппе хочет и о чем он думает. На его месте я бы перешел в «Реал». Но на месте ПСЖ я бы старался удержать его. Решение будет принимать он».