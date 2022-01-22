«Реал» потерял ключевого игрока на три матча в Кубке Испании
Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»
Златан рассказал об общении со звездным французом
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об общении с Килианом Мбаппе. Его цитирует ВВС.
«Мбаппе обратился ко мне за советом, и я сказал: «Если бы я был на твоем месте, я бы перешел в «Реал».
Все зависит от того, чего Мбаппе хочет и о чем он думает. На его месте я бы перешел в «Реал». Но на месте ПСЖ я бы старался удержать его. Решение будет принимать он».
Напомним, Мбаппе травмировался за 3 недели до матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
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