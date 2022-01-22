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Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»

Златан рассказал об общении со звездным французом
Футбол В Европе
21:59
Ибрагимович: «Мбаппе обратился ко мне с советом, я сказал ему перейти в «Реал»
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об общении с Килианом Мбаппе. Его цитирует ВВС.

«Мбаппе обратился ко мне за советом, и я сказал: «Если бы я был на твоем месте, я бы перешел в «Реал».

Все зависит от того, чего Мбаппе хочет и о чем он думает. На его месте я бы перешел в «Реал». Но на месте ПСЖ я бы старался удержать его. Решение будет принимать он».


Напомним, Мбаппе травмировался за 3 недели до матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Петр Приходько
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Теги

Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол)

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