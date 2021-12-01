Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»

Златан считает, что стоило отдать награду поляку

Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что «Золотой мяч» в 2021-м году должен был получить Роберт Левандовски, а не Лионель Месси. Его слова приводит Football Italia.

«Месси или Роналду? Оба – очень сильные футболисты. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли в одной команде. У нас профессиональные отношения. Лионель живет футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски».

Ранее экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк предложил вручить два «Золотых мяча».