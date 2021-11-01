ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Форвард рассказал, что нужно французу
1 ноября 20:12
Фото: Instagram
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал Telefoot об отношении к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
«Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если будет страдать. Нужно подстегивать себя. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройти через огонь.
Окружайте себя людьми, которые будут говорить вам, что вы недостаточно хороши, и вы станете лучшим».
Мбаппе намерен сменить команду и уйти в «Реал».Также ранее сообщалось о конфликте француза с другими лидерами ПСЖ.
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