Ибрагимович: «Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда»
Ибрагимович: «Мне нужны оскорбления со стороны фанатов. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую»
«Милан» переиграл «Рому» на выезде
12:59
Златан Ибрагимович / Фото: Twitter
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 11-м туре Серии А. Его слова приводит Football Italia.
«Это была отличная игра. Мы действовали с уверенностью в собственных силах, придерживались нашего стиля. Знали, что будет нелегко. «Рома» в нынешнем сезоне не проигрывала дома. Но мы провели очень хороший матч.
Юбилейный гол? Я ещё могу преподнести сюрприз! Мяч во время штрафного летел со скоростью 101 км/ч? Ах! Обычно он летит быстрее, по крайней мере, со скоростью 200 км/ч. Наверное, сказывается возраст.
Что касается оскорблений со стороны фанатов «Ромы», мне это нужно. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую. Появляется адреналин».
В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» остался на 2-м месте.
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