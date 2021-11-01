Ибрагимович: «Мне нужны оскорбления со стороны фанатов. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую»

Златан Ибрагимович / Фото: Twitter

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 11-м туре Серии А. Его слова приводит Football Italia.

Юбилейный гол? Я ещё могу преподнести сюрприз! Мяч во время штрафного летел со скоростью 101 км/ч? Ах! Обычно он летит быстрее, по крайней мере, со скоростью 200 км/ч. Наверное, сказывается возраст.

Что касается оскорблений со стороны фанатов «Ромы», мне это нужно. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую. Появляется адреналин».