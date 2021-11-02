Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»
Ибрагимович намерен продлить соглашение с Миланом и сыграть на ЧМ-2022
Звездный швед не собирается заканчивать с футболом
12:22
Златан Ибрагимович / Фото - eurosportНападающий «Милана» Златан Ибрагимович желает продолжить выступления за итальянский гранд.
Как сообщает Tuttomercatoweb, 40-летний швед намерен выиграть Серию А в этом сезоне, а после подписать соглашение с «россонери» еще на один год.
Также Златан надеется сыграть на чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре.
В текущем сезоне в активе Ибрагимовича 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах за «Милан».
Ранее Ибрагимович прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в 11-м туре Серии А.
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