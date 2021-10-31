Ибрагимович: «Наш ПСЖ был командой. Сейчас это не команда»

Парижане часто побеждают на индивидуальном мастерстве исполнителей

Златан Ибрагимович / фото - The Laziali

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший за ПСЖ, оценил для TF1 нынешнее положение во французском клубе:

«Наш «Пари Сен-Жермен» был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в ПСЖ, но они не самые лучшие».

На данный момент парижане возглавляют таблицу Лиги 1, имея очень солидный отрыв от ближайших преследователей, а также идут на первом месте в группе Лиги чемпионов.

Легендарный швед выступал в составе ПСЖ с 2012 по 2016-й год, где четырежды стал чемпионов страны.

Также Ибрагимович являлся лучшим бомбардиром в истории клуба, но его рекорд побил уругвайский форвард Эдинсон Кавани, ныне выступающий за МЮ.

В последнем матче парижане справились с действующими чемпионами Франции. Игру даже посетил защитник киевского «Динамо».