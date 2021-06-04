Ибрагимович – о Суперлиге: «Могу представить, почему эти клубы так поступили»

Швед считает, что клубы страдают финансово

Златан Ибрагимович / фото - Goal

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказал Football Italia свое мнение о безумном проекте Суперлиги:

«Я не очень осведомлен об этом, но могу представить, почему эти клубы так поступили. Они страдают экономически, и они пытались вернуться на правильный путь. Как ни странно, это был спор между фанатами и клубами в Англии, и никто ничего не спрашивал о мнении футболистов, которые делают шоу. Это мы должны сказать, слишком много мы играем или нет. Что значит зарабатывать слишком много? Это зависит от того, насколько вам нужен этот футболист. Рынок определяет стоимость. Это как на фондовом рынке».

19 апреля 12 топ-клубов Европы, под началом президента «Реала» Флорентино Переса и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли объявили о создании Европейской Суперлиги.

Футбольный мир резко отреагировал на это событие: FIFA и UEFA начали угрожать клубам санкциями, болельщики клубов начали выходить на протесты. Финальный гвоздь в крышку гроба проекта вбил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что запретит английским клубам Суперлиги регистрировать легионеров в английском чемпионате.

Напомним, UEFA может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги Чемпионов.