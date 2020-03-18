Ибрагимович сможет помочь «Милану» в ответном матче с МЮ
Ибрагимович – о возвращении в сборную Швеции: «Я остаюсь на очень высоком уровне. Волноваться не стоит»
Форвард может сыграть на Евро-2020
Златан Ибрагимович / Фото: ESPN
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал Football Italia свое возвращение в сборную Швеции.
«Я хочу, чтобы меня вызывали в команду не за былые заслуги, а за то, что я могу ей дать сейчас. Я не тот футболист, что был 5, 10, 15 или 20 лет назад. Сейчас у меня совсем другая физическая подготовка, совсем иная манера игры.
Но я остаюсь на очень высоком уровне. Волноваться не стоит. Я в составе не потому, что меня зовут Златан, а фамилия моя – Ибрагимович. Я в нем благодаря тому, что могу привнести в эту команду, благодаря тому, чего добился.
Думаю, я заслужил это».
Форвард также может поехать с командой на Евро-2020.