Ибрагимович – о возвращении в сборную Швеции: «Я остаюсь на очень высоком уровне. Волноваться не стоит»

Златан Ибрагимович / Фото: ESPN

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал Football Italia свое возвращение в сборную Швеции.

Но я остаюсь на очень высоком уровне. Волноваться не стоит. Я в составе не потому, что меня зовут Златан, а фамилия моя – Ибрагимович. Я в нем благодаря тому, что могу привнести в эту команду, благодаря тому, чего добился.

Думаю, я заслужил это».