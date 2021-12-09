Пиоли – о вылете «Милана» из еврокубков: «Мы многому научились за эти шесть матчей»
Ибрагимович – о вылете «Милана» из Лиги чемпионов: «В неудаче также есть успех»
Форвард надеется, что команда будет бороться за скудетто
18:19
Фото: talksport
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением Radio Deejay о вылете команды из еврокубков.
«Мы расстроены вылетом из Лиги чемпионов, нам очень жаль, но мы продолжаем биться за Скудетто и сделаем все для этого. «Милан» никогда не сдается. В неудаче также есть успех, мы выросли и стали более опытными».
«Милан» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
«Россонери» идут лидерами в Серии А.
Комментарии 0