Ибрагимович: «Перед возвращением в «Милан» договорились о переходе в «Наполи», но клуб выгнал Анчелотти»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что вместо «Милана» мог перейти в «Наполи» в 2019 году.

Я устал от Америки, думал, завершить карьеру. Райола мне сказал: «С ума сошел, возвращайся в Италию». Мы достигли соглашения с «Наполи», но Де Лаурентис выгнал Анчелотти.

Я спросил Мино, какой есть клуб послабее, куда я мог перейти. Мино ответил: «Вчера Милан проиграл Бергамо 0:5». Было решено, я сказал: «Переходим в Милан, я знаю этот клуб и люблю город».