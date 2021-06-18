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Ибрагимович перенес операцию. Он не будет тренироваться до августа
39-летний швед продолжит играть за «Милан»
21:10
Фото: Sky Sport Italia
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбыл до середины августа.
39-летний швед перенес операцию на левом колене. Из-за восстановления он не сможет тренироваться два месяца, сообщает сайт клуба.
Он получил травму в конце сезона Серии А. Из-за нее он пропустил Евро-2020.
За «Милан» игрок выступать продолжит. Он продлил контракт с клубом еще на сезон.
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