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Ибрагимович пропустит старт сезона Серии А
Форвард не успеет восстановиться после травмы
12:45
Фото: AS
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет команде в начале сезона Серии А.
39-летний швед не успеет во время восстановиться после травмы, сообщает gazzetta.it. Из-за нее он пропустил Евро-2020.
Ранее сообщалось, что швед успеет восстановиться к старту сезона. Златан продолжает процесс реабилитации.
В прошлом сезоне он забил 15 мячей в Серии А, сыграв в 19 матчах. Ожидается, что его заменит Оливье Жиру.
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