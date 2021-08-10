Ибрагимович пропустит старт сезона Серии А

Форвард не успеет восстановиться после травмы

Фото: AS

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не поможет команде в начале сезона Серии А.

39-летний швед не успеет во время восстановиться после травмы, сообщает gazzetta.it. Из-за нее он пропустил Евро-2020.

Ранее сообщалось, что швед успеет восстановиться к старту сезона. Златан продолжает процесс реабилитации.

В прошлом сезоне он забил 15 мячей в Серии А, сыграв в 19 матчах. Ожидается, что его заменит Оливье Жиру.