Пиоли: «Милан» будет бороться за золотые медали»
Ибрагимович рассказал, с какими проблемами сталкивается из-за своего возраста
Форвард продолжит играть, пока тело не скажет ему обратное
14:40
Фото: Getty Images
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что игра в 40 лет дается ему непросто:
Это непросто. Каждый день я просыпаюсь и у меня все болит. Этим утром у меня болело все тело, но пока у меня есть цели, адреналин, я продолжаю. Я знаю, что все к лучшему. Я иду туда, где надо работать, чтобы оставаться на вершине.
Я буду делать это так долго, как смогу. Не хочу жалеть о том, что закончил, а затем, через пару лет, в разговоре с вами скажу: «Я мог бы продолжить карьеру, потому что я чувствовал себя хорошо». Лучше полностью выложиться и сказать: «Я больше не могу».
Но я все еще могу играть, поэтому делаю это.
В последнем матче Серии А дубль Ибрагимовича не спас «россонери» от первого поражения в чемпионате Италии.
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