Ибрагимович рассказал, с какими проблемами сталкивается из-за своего возраста

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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович признался, что игра в 40 лет дается ему непросто:



Я буду делать это так долго, как смогу. Не хочу жалеть о том, что закончил, а затем, через пару лет, в разговоре с вами скажу: «Я мог бы продолжить карьеру, потому что я чувствовал себя хорошо». Лучше полностью выложиться и сказать: «Я больше не могу».

Но я все еще могу играть, поэтому делаю это.