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Ибрагимович вернулся к тренировкам после травмы
Форвард возобновил занятия
19:55
Фото: AC Milan
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся к тренировкам с командой.
Форвард занимался в общей группе вместе со всеми игроками, сообщает сайт клуба. Также тренировался и Франк Кессье.
39-летний швед завершает восстановление от травмы колена, 24-летний ивуариец – от растяжения мышц бедра. Об могут сыграть впервые в сезоне – в 3-м туре Серии А с «Лацио» 12 сентября.
Ибрагимович травмировался в конце весны. Из-за этой травмы он пропустил Евро-2020.
Кессье получил повреждение перед стартом сезона
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