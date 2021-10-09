Ибрагимович восстановился после травмы и готов играть

Форвард сможет появиться на поле через неделю

Фото: Sky Sports

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы.

Он пропустил месяц из-за повреждения ахиллового сухожилия. Теперь же игрок вернулся в общую группу команды.

Его появления ожидают в матче с «Вероной» 16 октября. 40-летний игрок готов вернуться на поле, сообщает Football-Italia.

В этом сезоне швед сыграл лишь один матч, в котором забил.

Ранее Златан заявил, что ставит перед собой цель привести команду к победе в чемпионате Италии.