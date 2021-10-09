Пиоли: «Игроки «Милана» видят в Ибрагимовиче лидера. Он всегда готов помочь»
Ибрагимович восстановился после травмы и готов играть
Форвард сможет появиться на поле через неделю
9 октября 19:28
Фото: Sky Sports
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы.
Он пропустил месяц из-за повреждения ахиллового сухожилия. Теперь же игрок вернулся в общую группу команды.
Его появления ожидают в матче с «Вероной» 16 октября. 40-летний игрок готов вернуться на поле, сообщает Football-Italia.
В этом сезоне швед сыграл лишь один матч, в котором забил.
Ранее Златан заявил, что ставит перед собой цель привести команду к победе в чемпионате Италии.
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