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Ибрагимович вызван в сборную Швеции

39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды
Футбол В Европе
16 марта 08:01
Ибрагимович вызван в сборную Швеции
Златан Ибрагимович / Фото: Eurosport

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора на ЧМ-2022. В «Милане» пока не подтвердили, получил ли Ибрагимович вызов в национальную команду.

В последний раз Ибрагимович выступал за сборную Швеции в 2016-м году.

Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует подписать новый контракт с «Миланом».

Петр Приходько
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