Ибрагимович вызван в сборную Швеции

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает Football Italia.
По информации источника, 39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора на ЧМ-2022. В «Милане» пока не подтвердили, получил ли Ибрагимович вызов в национальную команду.
В последний раз Ибрагимович выступал за сборную Швеции в 2016-м году.
Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует подписать новый контракт с «Миланом».