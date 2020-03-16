Ибрагимович вызван в сборную Швеции

39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды

Златан Ибрагимович / Фото: Eurosport

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора на ЧМ-2022. В «Милане» пока не подтвердили, получил ли Ибрагимович вызов в национальную команду.

В последний раз Ибрагимович выступал за сборную Швеции в 2016-м году.

Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует подписать новый контракт с «Миланом».