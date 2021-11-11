Идем без поражений. История противостояний сборной Украины против Болгарии

Интересно, что все матчи были товарищескими

Украина против Болгарии в 2011-м / Фото: Football.ua

Сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в рамках подготовки к решающей игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 против Боснии и Герцеговины.

Интересно, что все 5 предыдущих матчей между командами имели товарищеский статус, никогда ранее соперники не встречались на официальном уровне. В этих матчах Украина трижды побеждала, еще дважды соперники играли вничью, сообщает пресс-служба УАФ.

Из тех футболистов, которые есть в нынешнем составе сборной Украины, болгарам забивал только Андрей Ярмоленко.

Матч Украина – Болгария начнется в 19:30. Онлайн трансляция матча Украина – Болгария.

Статистика матчей сборной Украины в Одессе.