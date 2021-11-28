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IFFHS назвала имя лучшего игрока 2021 года

В голосовании поляк побеждает второй год подряд
Футбол Бундеслига (Германия)
28 ноября 18:09
IFFHS назвала имя лучшего игрока 2021 года
Роберт Левандовски / фото - Getty Images

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года.

По итогам голосования на официальном сайте организации Левандовски набрал 150 очков, став лучшим по версии IFFHS второй год подряд.

На втором месте расположился аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси (105). Замкнул тройку хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо (40).

Топ-10 лучших игроков 2021 года:

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 150.

2. Лионель Месси (ПСЖ) – 105.

3. Жоржиньо («Челси») – 40.

4. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 35.

5-6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 20.

5-6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 20.

7. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 15.

8-9. Нголо Канте («Челси») – 10

8-9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) – 10

10. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 5.

Напомним, в прошлом матче Бундеслиги «Бавария» Левандовского с трудом обыграла «Арминию».

Михаил Рыбак
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Теги

Роберт Левандовски Бавария Лионель Месси ПСЖ Жоржиньо Челси

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