Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Игнатенко остался без тренера в «Бордо»
Клуб сменил наставника
17:32
Фото: AFP
«Бордо» сообщил через свой сайт об уходе главного тренера Владимира Петковича.
С тренером расторгли контракт. Команда неудачно выступает в этом сезоне Лиги 1.
«Бордо» проиграл пять из шести последних матчей и занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата.
Петкович возглавил «Бордо» летом прошлого года. Его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее он тренировал сборную Швейцарии.
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