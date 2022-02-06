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Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»

Его команда была разгромлена
Футбол Лига 1 (Франция)
18:23
Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Фото: Bordeaux

«Бордо» в матче 23 тура Лиги 1 на выезде разгромно проиграло «Реймсу».

Встреча запомнилась «ярким» дебютом Даниила Игнатенко, который появился на поле во втором тайме, но был удален спустя 9 минут игры.

Хозяева забили пять мячей в ворота соперника.

Лига 1. 23-й тур:

«Реймс» – «Бордо» 5:0

Голы: Экитике, 40, Манетзи, 46, 76, Матусива, 59, Фас, 62

«Реймс»: Райкович, Фоке (Локо, 46), Бюси, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама (Мунеци, 36), Матусива, Мбуку (Аделин, 70), Экитик, Туре (ван Берген, 26).

«Бордо»: Пуссен, Пембеле (Кватенг, 74), Ахмедходжич, Медиуб, Менса, Гилавоги, Франсержио (Игнатенко, 63), Адли, Хван Ый Чжо, Элис (Дилросун, 63), Уден (Ньянг, 63).

Удаление: Игнатенко, 81

Андрей Усмонов
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Бордо Данил Игнатенко Реймс

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