«Игра начинается с 0:0, шансы есть у всех». Анчелотти – о матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании

Наставник мадридцев считает, что его подопечные будут фаворитами в этом поединке

Карло Анчелотти / фото - Getty Images Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Суперкубка Испании, в котором «сливочным» предстоит сыграть против «Барселоны». Слова Анчелотти приводит портал Marca. «Барселона» всегда будет соперником «Реала», вот почему матч между командами зовется «класико». Мы можем быть фаворитами в теории, но существует и практическая сторона вопроса – все решится на поле. Игра начинается при счете 0:0, и шансы есть у обеих команд. Суперкубок – важный турнир, это первая возможность выиграть трофей, и каждая команда к этому стремится. Мы не исключение. Фавориты мы или нет, значения не имеет». Напомним, в последнем матче Ла Лиги «Реал» разнес «Валенсию».

Михаил Рыбак