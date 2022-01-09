Дубли Винисиуса и Бензема помогли «Реалу» разнести «Валенсию»
«Игра начинается с 0:0, шансы есть у всех». Анчелотти – о матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании
Наставник мадридцев считает, что его подопечные будут фаворитами в этом поединке
09 января 07:59
Карло Анчелотти / фото - Getty Images
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Суперкубка Испании, в котором «сливочным» предстоит сыграть против «Барселоны». Слова Анчелотти приводит портал Marca.
«Барселона» всегда будет соперником «Реала», вот почему матч между командами зовется «класико». Мы можем быть фаворитами в теории, но существует и практическая сторона вопроса – все решится на поле. Игра начинается при счете 0:0, и шансы есть у обеих команд.
Суперкубок – важный турнир, это первая возможность выиграть трофей, и каждая команда к этому стремится. Мы не исключение. Фавориты мы или нет, значения не имеет».
Напомним, в последнем матче Ла Лиги «Реал» разнес «Валенсию».
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