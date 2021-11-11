Гол Довбика помог «Днепру-1» в большинстве обыграть «Ингулец»
«Игра в кальмара» с «Ингульцом». Спецвыпуск Лиги уличного футбола
Новая ведущая и Кирич проверили футболистов УПЛ на реакцию и скорость
ЛУФ / фото - XSPORT
ЛУФ устроил настоящее испытание для «Ингульца». Все по мотивам «Игры в Кальмара»! Новая ведущая и Игорь Киричок проверили футболистов УПЛ на реакцию и скорость.
Результаты смотрите в новом выпуске.
Напомним, сборная Украины U-17 стартовала в отборе на Евро с поражения Уэльсу.
Комментарии 0