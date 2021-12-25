Играть кто будет? Еще один игрок «Миная» может покинуть клуб

Кулиев интересен двум командам

Фото: ФК Минай

Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может покинуть команду зимой.

В 19-летнем игроке заинтересованы два клуба. Он может остаться в УПЛ и перейти в «Ворсклу», которая активно просматривала футболиста осенью.

Также Кулиев интересен «Сабаху» из Азербайджана, но этот вариант будет доступен лишь летом, сообщает Azerisport.com.

В чемпионат Азербайджана уже ушел форвард «Миная» Рустам Ахмедзаде.

Кулиев провел 17 матчей в УПЛ в этом сезоне.