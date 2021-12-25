Играть кто будет? Еще один игрок «Миная» может покинуть клуб

Суперлига. «Белый Барс» – СК «Сокол». Видео трансляция
26 декабря 13:00
Полузащитник «Миная» Эльдар Кулиев может покинуть команду зимой.
В 19-летнем игроке заинтересованы два клуба. Он может остаться в УПЛ и перейти в «Ворсклу», которая активно просматривала футболиста осенью.
Также Кулиев интересен «Сабаху» из Азербайджана, но этот вариант будет доступен лишь летом, сообщает Azerisport.com.
В чемпионат Азербайджана уже ушел форвард «Миная» Рустам Ахмедзаде.
Кулиев провел 17 матчей в УПЛ в этом сезоне.
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