Педриньо рассказал, с какой сложностью ему пришлось столкнуться в Украине
Игрок+агент. Педриньо завлекает лучшего бомбардира Кубка Америки 2019 в «Шахтер»
Хавбек убеждает бывшего партнера по команде переехать в Украину
Эвертон Соарес / фото - Sport24
Полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал Gazeta Esportiva, как пытается убедить вингера «Бенфики» и сборной Бразилии Эвертона Соареса перейти в донецкий клуб:
«Я разговариваю с Эвертоном каждый день и говорю ему, что переход в Шахтер мне очень помог, вернул мне уверенность.
Пусть думает, не хочу влиять на его решение. Я хочу, чтобы он играл и был счастлив. Пусть он сядет со своей семьей и примет решение».
Игроки вместе защищали цвета португальского клуба, пока Педриньо этим летом не переехал в Украину.
Эвертон является лучшим бомбардиром Кубка Америки 2019, где он со своей командой взял трофей.
«Горняки» интересовались бразильцем, когда тот выступал за «Гремио», но он предпочел Португалию Украине.
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