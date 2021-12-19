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Игрок+агент. Педриньо завлекает лучшего бомбардира Кубка Америки 2019 в «Шахтер»

Хавбек убеждает бывшего партнера по команде переехать в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
12:31
Игрок+агент. Педриньо завлекает лучшего бомбардира Кубка Америки 2019 в «Шахтер»
Эвертон Соарес / фото - Sport24

Полузащитник донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал Gazeta Esportiva, как пытается убедить вингера «Бенфики» и сборной Бразилии Эвертона Соареса перейти в донецкий клуб:

«Я разговариваю с Эвертоном каждый день и говорю ему, что переход в Шахтер мне очень помог, вернул мне уверенность.

Пусть думает, не хочу влиять на его решение. Я хочу, чтобы он играл и был счастлив. Пусть он сядет со своей семьей и примет решение».

Игроки вместе защищали цвета португальского клуба, пока Педриньо этим летом не переехал в Украину.

Эвертон является лучшим бомбардиром Кубка Америки 2019, где он со своей командой взял трофей.

«Горняки» интересовались бразильцем, когда тот выступал за «Гремио», но он предпочел Португалию Украине.

Напомним,ранее Педриньо пожаловался на холод в Украине.

Павел Харченко
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Педриньо Шахтер Донецк

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