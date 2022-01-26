Игрок «Аль-Айна: «Слова Реброва мотивировали меня на тренировках»

Фото: Al Ain

Полузащитник Жонатан Сантос рассказал пресс-службе клуба, благодаря чему заиграл за «Аль-Айн» в ОАЭ и поблагодарил тренера Сергея Реброва.

Это мотивировало меня показать свой боевой дух на тренировках и в матчах, чтобы служить интересам команды. Благодаря нашей напряженной работе, а также указаниям тренеров по незначительным деталям, я чувствую, что совершенствуюсь день ото дня. Я могу сделать много хорошего для команды, отдав должное главному тренеру, который не жалеет усилий, чтобы помочь мне в дальнейшем улучшении моих навыков.

Я начал свою карьеру в ОАЭ и пытался адаптироваться к новой культуре. Не секрет, что поначалу я столкнулась с определенными трудностями, так как живу на новом месте вдали от семьи. Однако мне не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к культуре и месту благодаря преобладающему здесь семейному духу и поддержке, которую я получил от всех».