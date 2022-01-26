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Игрок «Аль-Айна: «Слова Реброва мотивировали меня на тренировках»

Сантос продлил контракт с клубом не без участи украинца
Футбол В мире
12:43
Игрок «Аль-Айна: «Слова Реброва мотивировали меня на тренировках»
Фото: Al Ain

Полузащитник Жонатан Сантос рассказал пресс-службе клуба, благодаря чему заиграл за «Аль-Айн» в ОАЭ и поблагодарил тренера Сергея Реброва.

«Когда главный тренер Сергей Ребров приступил к выполнению своих обязанностей, он сказал мне, что я обладаю качественными навыками, что даст мне возможность играть в основном составе с нового сезона.

Это мотивировало меня показать свой боевой дух на тренировках и в матчах, чтобы служить интересам команды. Благодаря нашей напряженной работе, а также указаниям тренеров по незначительным деталям, я чувствую, что совершенствуюсь день ото дня. Я могу сделать много хорошего для команды, отдав должное главному тренеру, который не жалеет усилий, чтобы помочь мне в дальнейшем улучшении моих навыков.

Я начал свою карьеру в ОАЭ и пытался адаптироваться к новой культуре. Не секрет, что поначалу я столкнулась с определенными трудностями, так как живу на новом месте вдали от семьи. Однако мне не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к культуре и месту благодаря преобладающему здесь семейному духу и поддержке, которую я получил от всех».


«Аль-Айн» идет лидером чемпионата ОАЭ, имея 6 очков преимущества над конкурентом.

Андрей Усмонов
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Аль-Айн Сергей Ребров

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