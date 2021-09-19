Игрок «Александрии»: «Если пенальти был, то тогда все по делу. Если нет, то это некрасиво»

Ковалец похвалил свою команду за матч с «Динамо»

Фото: fco.com.ua Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец похвалил свою команду за матч с «Динамо» (0:1), несмотря на поражение. Слова игрока приводит «Профутбол». «Проделали хорошую работу, очень серьезно готовились к «Динамо». Понимали, какой это соперник и с уважением к нему относились. Не знаю, что сказать по поводу главного эпизода матча. Нужно смотреть повтор. Если пенальти был, то тогда все по делу. Тогда хочу похвалить нашу команду. Сегодня мы хорошо сыграли. Если не было пенальти, то это некрасиво. Это не украшает наш чемпионат и такого гранда, как «Динамо». В любом случае поздравляю киевлян с победой. Удаление в конце матча - это уже эмоции. Мы хорошо играли и пропустили на последней минуте. Был ли план на игру не пропустить в начале каждого из таймов? На каждую игру есть задача не пропустить. Если не пропустишь, то и не проиграешь. Но нужно понимать мастерство игроков «Динамо». Нам нужно было вытерпеть первые минуты в обоих таймах. Могли ли мы выиграть? У нас были моменты. Играли вторым номером, но если бы не последний эпизод, все были бы довольны». «Динамо» осталось лидером УПЛ. «Александрия» идет 5-й в таблице.



Андрей Усмонов