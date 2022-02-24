Чрезвычайное положение в Украине не помешает проведению спортивных соревнований
Игрок «Александрии»: «Путин, тварь, умри уже наконец-то»
Рыбалка отреагировал на утренние новости
Фото: fco.com.ua
Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка отреагировал на начало широкомасштабной войны в Украине с Россией.
«Тварь, умри уже наконец-то».
Роман Яремчук поддержал Украину в матче Лиги чемпионов.
Утром Россия начала военную операцию на Донбассе.
В нескольких городах Украины прогремели взрывы.
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