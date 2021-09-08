Игрок «Альянса» сообщил, что ситуация в клубе стабилизировалась
Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный высказался по поводу сенсационной победы в матче седьмого тура Первой лиги против «Кривбасса» (2:1). Также футболист рассказал о ситуации в клубе.
Понимали, что «Кривбасс» – хорошая команда, которая ставит перед собой задачу повышения в классе. Знали, за счет чего можем создавать моменты у ворот соперника. Самое главное было быть внимательными при стандартах, потому что «Кривбасс» – команда атлетичная, физически крепкая и имеет в своем составе высокорослых игроков.
Понимали, что будет много единоборств и нам нужно будет не проиграть борьбу. Ну, а в атаке мы создали моменты, два из которых реализовали. Разбирали «Кривбасс» и хорошо понимали, как ведет свою игру соперник. Команда имеет в своем составе квалифицированных исполнителей и знали, что игра будет тяжелой. Таковой она и вышла и вдвойне приятней, что нам удалось победить.
Ситуация в нашей команде стабильная. Задолженностей перед нами никаких нет. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу.
Ранее сообщалось, что намеревавшийся со скандалом покинуть клуб президент «Альянса» останется в своей должности.
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