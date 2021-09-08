Игрок «Альянса» сообщил, что ситуация в клубе стабилизировалась

Вячеслав Поднебенный / Фото - ФК Альянс

Полузащитник «Альянса» Вячеслав Поднебенный высказался по поводу сенсационной победы в матче седьмого тура Первой лиги против «Кривбасса» (2:1). Также футболист рассказал о ситуации в клубе.

Понимали, что будет много единоборств и нам нужно будет не проиграть борьбу. Ну, а в атаке мы создали моменты, два из которых реализовали. Разбирали «Кривбасс» и хорошо понимали, как ведет свою игру соперник. Команда имеет в своем составе квалифицированных исполнителей и знали, что игра будет тяжелой. Таковой она и вышла и вдвойне приятней, что нам удалось победить.

Ситуация в нашей команде стабильная. Задолженностей перед нами никаких нет. С хорошим настроением готовимся к следующему матчу.