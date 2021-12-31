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Игрок «Баварии»: «Дейсвительно думали, что Левандовски выиграет «Золотой мяч»

Поляк финишировал вторым в голосовании
Футбол Бундеслига (Германия)
31 декабря 2021г. 12:03
Игрок «Баварии»: «Дейсвительно думали, что Левандовски выиграет «Золотой мяч»
Фото: Eurosport

Полузащитник «Баварии» Марк Рока рассказал об итогах голосования за «Золотой мяч» и был уверен в победе Роберта Левандовски.

Как игроки восприняли тот факт, что Левандовски не выиграл «Золотой мяч»?

«Не мне судить, справедливо это или нет, потому что прошло голосование, но мы думали, что он может выиграть. Он действительно этого заслужил. Он выиграл шесть трофеев.

И дело не только в этом, дело в том, кто такой Левандовски, в его карьере. Он многое сделал для «Баварии».


Левандовски намного отстал от Месси по итогам голосования.

Андрей Усмонов
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Бавария Роберт Левандовски

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