Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
Игрок «Баварии» присоединился к катарскому клубу
Испанец нашел себе новую команду
08:08
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес переехал в Катар.
32-летний испанец стал игроком одноименного клуба, сообщает сайт «Катара». Он достался команде свободным агентом.
О сроках контракта не сообщается.
Hasta pronto! @javi8martinez pic.twitter.com/AesqK69kjT— Qatar SC (@QatarSportClub) June 20, 2021
За «Баварию» Мартинес играл с 2012-го года. До этого он играл за «Атлетик». В составе немцев испанец выиграл 23 титула, включая два Кубка чемпионов.
Комментарии 0