Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»

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Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Португалии в 1/8 финала Евро-2020 и игры против Криштиану Роналду.

По этой причине мы должны держать его подальше от штрафной. Итак, мы должны контролировать его, но понятно, что вокруг него есть и другие игроки, которые могут помочь ему в любой момент.

Так что мы должны не оставлять им пространства, потому что знаем – они опасны, когда находят свободные зоны».