Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»

Евро 2020. Нидерланды — Чехия. Онлайн трансляция
19:00
Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Португалии в 1/8 финала Евро-2020 и игры против Криштиану Роналду.
«Мы знаем, что не можем дать Криштиану ни единого шанса, ни даже полушанса, потому что он может забивать отовсюду. Его сила в умении забивать, забивать и еще раз забивать.
По этой причине мы должны держать его подальше от штрафной. Итак, мы должны контролировать его, но понятно, что вокруг него есть и другие игроки, которые могут помочь ему в любой момент.
Так что мы должны не оставлять им пространства, потому что знаем – они опасны, когда находят свободные зоны».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Бельгия – Португалия.
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