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Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»

Матч состоится в 22:00
Футбол Евро-2020
16:25
Игрок Бельгии: «Роналду может забить отовсюду. Должны держать его подальше от штрафной»
Фото: UEFA

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско поделился ожиданиями сайту UEFA от матча против Португалии в 1/8 финала Евро-2020 и игры против Криштиану Роналду.

«Мы знаем, что не можем дать Криштиану ни единого шанса, ни даже полушанса, потому что он может забивать отовсюду. Его сила в умении забивать, забивать и еще раз забивать.

По этой причине мы должны держать его подальше от штрафной. Итак, мы должны контролировать его, но понятно, что вокруг него есть и другие игроки, которые могут помочь ему в любой момент.

Так что мы должны не оставлять им пространства, потому что знаем – они опасны, когда находят свободные зоны».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Бельгия – Португалия.

Видео трансляция Бельгия – Португалия.

Андрей Усмонов
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Теги

Бельгия – Португалия сборная Португалии (футбол) сборная Бельгии (футбол)

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