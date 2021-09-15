Защитник «Бенфики»: «Мы играли в свою игру в течение 90 минут. Но в футболе так бывает»
Игрок «Бенфики»: «Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым»
Лазаро уверен, что португальцы играли лучше
10:55
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник «Бенфики» Валентино Лазаро считает, что команда заслужила три очка в матче с «Динамо» (0:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.
Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап».
В параллельном матче «Бавария» на выезде разбила «Барселону» (3:0).