Игрок «Бенфики»: «Если бы гол «Динамо» не отменили, то результат был бы несправедливым»

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Бенфики» Валентино Лазаро считает, что команда заслужила три очка в матче с «Динамо» (0:0) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Слова игрока приводит сайт UEFA.

Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап».