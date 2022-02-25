Игрок «Бордо»: «Семья Игнатенко в Украине. Он не знает, получит ли от них сообщение после тренировки»

Гилавоги признался, что в клубе не знают, как утешить игрока

Фото: ФК Бордо Игрок «Бордо» Жозуа Гилавоги признался 20minutes.fr, что в клубе не знают, как утешить полузащитника Даниила Игнатенко из-за вторжения РФ в Украину. «Видеть страдания товарища по команде – это очень тяжело. Когда утром вы видите, как партнер приходит на тренировку опустошенный и буквально приклеенный к своему телефону и не знающий, получит ли он сообщение от родных после тренировки или нет… Мы никогда не сталкивались с подобным в раздевалке».

1 марта семья украинца должна была прибыть во Францию. Его контракт с «Бордо» рассчитан до конца сезона.

Андрей Усмонов