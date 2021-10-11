Вацко: «Нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью»
Игрок Боснии и Герцеговины: «Украина хорошая команда, но мы собираемся победить»
Игра состоится 12 октября
11 октября 15:08
Фото: TV2
Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич высказал свое мнение о будущем матче с Украиной в отборе на ЧМ-2022.
«Надеемся завтра добиться положительного результата. Украина, безусловно, хорошая команда в которой много качественных игроков. Но мы собираемся победить и сделаем все возможное, чтобы завтра достичь своей цели.
Мы верим в наши качества, хоть впереди нас ждет сильный соперник. Мы не будем ничего подсчитывать, мы просто хотим выиграть».
Игра состоится 12 октября.
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